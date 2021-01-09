ليبيا الان

«الغرابلي»: اللصوص يتصدرون المشهد حالياً وسيادتنا منقوصة لإدارتها بأوامر خارجية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة سابقاً، عن استيائه، من الفساد الذي تشهده طرابلس، وقال: “وصلت حدها اللي يفك فلوس الناس في البوابات واللي ينتهك في الحرمات واللي تاجر بدم التريس ودار ملايين الدولارات واللي يحرس في كمشه سراق بسم الحكومة واللي يتحالف مع الفاسدين فاسد كيف ما كان شكله حتى لو كان متلحف بشعار الله أكبر” وفق قوله.

أضاف “الغرابلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “اليوم مجموعة تحالفات ليس لها شكل ولا لون إلا المنفعة الخاصة والسرقة هي من تتصدر المشهد والأخبار العامة، نسمعوا بالفلاقة أيام الجهاد اهم طلعولنا ثاني بدمهم ولحمهم، سيادتنا منقوصة وسياستنا تدار بأوامر خارجية ونفطنا مرهون للشركات العالمية” وفق قوله.

وواصل “الغرابلي” قائلاً: “بتقولي كيف الرأي نقولك مش هولاء رفاقنا ولا هذا فكرنا ومشروعنا ولا هذا هدفنا وطموحنا ولو ما خرجتوا عليهم اليوم بيقضوا على مستقبل أولادكم غدوة” على حد تعبيره.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ستدرك او لعلك أدركت ان منادت به القبائل الليبييه من نداء لحفتر امام بيته هلم يا حتفر أنقذ الوطن من المليشيات الضاله كانت صرخه حق لم أذان صاغيه لها في الغرب الليبي فالمليشيات في الشرق الليبي فككت نفسها وكونت جيش وطني واحد ولاءه للوطن ولكن المليشيات في الغرب لم تنصاع لنداء القبائل وتعنتت وأصرت علي بقاءها عصابات كل عصابه تنده بصلاح بلاده للمصاريت منهم هوي وللزنتانيين منهم هوي وللزاويين منهم هوي وللزواريين منهم هوي وهلم جر لباقي مدن الغرب الليبي

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    • يبدو لي وفي أعتقادي أن المشير حفتر لا يسعي للسيطره علي طرابلس لغرض بناء مجد شخصي له كما تصوره قنوات حزب أخوان الشيطان ربيب الماسونيه فالرجل يكفيه مجد ورفعه حيازته علي نجمة العبور في حرب أكتوبر عام 1973 هو الآن ينفذ في إرادة الليبيين بالقضاء علي المليشيات الارهابيه وإعادة بناء الجيش الليبي الذي فككه القذافي وأستبدله بكتائب أمنيه ذات ولاء أعمي للقذافي ثم جاءت ثورة الناتو بتاريخ 19مارس 2011 بتخطيط صهيوني يدعي برنار ليفي  وتنفيذ صهيوني يدعي ساركوزي فتفكك ما تبقي من عسكر الكتائب ثم جاء تنظيم أخوان الماسونيه بدعم من دويلة قطر القزميه وجمع هذا النتظيم كل خريجي السجون الذين فكت عقالهم فوضي نكبة فبراير ومارس 2011 وجمع المدمنين وكون منهم مليشيات ذات أسماء شتي انصار الشنيعه والدروع و و و. اصبحوا يذبحوا في كل من كان جندي ونصبوا استيقافات واصبحوا يفتشوا في السيارات الماره مع الطرقات ويا ويل من يجدوا في سيارته قميص عسكري او حذاء عسكر كان يذبح علي قارعة الطريق امام الماره ثم طرقت وفود من القبائل باب بيت حتفر وطالبته بإعادة تكوين الجيش فاعاد بدوره تكوين ولم يقبل باي مدني للانضمام للجيش الا بعد تلقي اساس عسكري فمن يعادي توجهات القبائل التي فوضت المشير حفتر بتولي أعادة هيبة وكرامة الجيش له ليس بليبي ولا ينتمي لليبيا الا بالاسم اما الهوي فلغير ليبيا أما يكون معتوه أو لا دين له ولا مبدأ لديه كشرذمه حزب أخوان الشيطان

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  • ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل أبدا..مثل صيني….الحمد لله عرفت الحقيقة ولو متأخرا…هؤلاء المجرمين واللصوص والبلطجية هم نتاج هذه النكبة السودا النودا ونتيجة الفوضي التي صنعها الخوان المفلسين بمساعدة الناتو والصلابي وكعوان وصهد والمقريف والمشري والشريف ووووو…هذا هو المحصول ..محصول ثورة التكبير …ثورة قهاير… ثورة المستعمر …ماهي المتحصلات ..؟: فقر و جوع ومرض وانعدام خدمات و نزوح وتشرد وسرقة ونهب وبلطجة وقتل ووووو…..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيها…

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