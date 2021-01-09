«الغرابلي»: اللصوص يتصدرون المشهد حالياً وسيادتنا منقوصة لإدارتها بأوامر خارجية

أعرب الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة سابقاً، عن استيائه، من الفساد الذي تشهده طرابلس، وقال: “وصلت حدها اللي يفك فلوس الناس في البوابات واللي ينتهك في الحرمات واللي تاجر بدم التريس ودار ملايين الدولارات واللي يحرس في كمشه سراق بسم الحكومة واللي يتحالف مع الفاسدين فاسد كيف ما كان شكله حتى لو كان متلحف بشعار الله أكبر” وفق قوله.

أضاف “الغرابلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “اليوم مجموعة تحالفات ليس لها شكل ولا لون إلا المنفعة الخاصة والسرقة هي من تتصدر المشهد والأخبار العامة، نسمعوا بالفلاقة أيام الجهاد اهم طلعولنا ثاني بدمهم ولحمهم، سيادتنا منقوصة وسياستنا تدار بأوامر خارجية ونفطنا مرهون للشركات العالمية” وفق قوله.

وواصل “الغرابلي” قائلاً: “بتقولي كيف الرأي نقولك مش هولاء رفاقنا ولا هذا فكرنا ومشروعنا ولا هذا هدفنا وطموحنا ولو ما خرجتوا عليهم اليوم بيقضوا على مستقبل أولادكم غدوة” على حد تعبيره.