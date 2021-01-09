مجموعة العمل الأمنية تدعو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

جددت مجموعة العمل الأمنية التابعة للأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، وكذلك الإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الأمنية (SWG) لليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدوا اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة التي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير بناء الثقة الأوسع ؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا. والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط ؛ وكذلك التوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس كورونا.

واقترح الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020 ، ترتيبات دعم وقف إطلاق النار، من خلال إنشاء عنصر رصد كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت البعثة من جديد أنها تتوقع نشر قوة محدودة عدد المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين، لاستكمال المراقبين الليبيين المنتشرين من قبل 5 + 5

وشدد تقرير الأمين العام على أن “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون بقيادة ليبيين مكملين للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.