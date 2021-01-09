الوطني للأرصاد يحذر الصيادين: الرياح نشطة على ساحلي طرابلس والخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على ساحلي طرابلس والخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من التاسعة صباحا اليوم وحتى الثانية عشر ظهر غدا الأحد.

وأوضح المركز في نشرته أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، ستكون به السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة، و الرياح قبلي إلى جنوبية غربية، سرعتها ما بــين 10 و20 عقدة وتصل 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 مترا، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، و درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة، و الرؤيـة جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة، و الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، سرعتها بين 05 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة، و الرؤيـة جيدة.

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