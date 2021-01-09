«عقيلة صالح»: لم أتصل بتركيا ولا نتردد في التواصل مع أي دولة دون مساس بالثوابت

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لم يتواصل مع تركيا عبر مبعوث خاص، نافياً ما تردد في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يمانع من التواصل معها أو مع الدول الفاعلة في الأزمة دون المساس بالثوابت الوطنية، على حد توصيفه.

أضاف “صالح” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” اليوم السبت: “ننفي بشكل قاطع تواصلنا مع تركيا عبر مبعوث خاص بنا، ونحن لانتسول ولانتلقى أوامر من تركيا او غيرها” وفق قوله.

أضاف رئيس البرلمان الليبي: “نعمل من اجل استقرار بلادنا وكل خطواتنا واضحة امام الشعب الليبي، ومصلحة الشعب فوق كل اعتبار وامن واستقرار ليييا هدفنا، ولن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة بالأزمة دون مساس بالسيادة والثوابت الوطنية”.