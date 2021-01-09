صالح ينفي إرسال مبعوث شخصي إلى أنقره

نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت ما تردد من أنباء حول إرسال مبعوث شخصي إلى أنقره.

وأكد صالح بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ما قاله عضو الحزب الحاكم في تركيا ” باكير اتاجان ” بشأن إرساله مبعوثا شخصيا لأنقرة غير صحيح قائلا “نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها”، وأضاف “نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع خطواتنا أول بأول”.

وأردف صالح أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن أمن واستقرار ليبيا هو الهدف الذي لن نحيد عنه “.

وأضاف صالح لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية .