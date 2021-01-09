مالية الوفاق تحيل اختصاص الإفراج عن المرتبات لوزارة العمل والتأهيل

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم السبت، أن مسألة الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة أصبحت من اختصاص وزارة العمل والتأهيل ابتداءً من الرابع من يناير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نقل الاختصاص إلى وزارة العمل والتأهيل جاء بعد إجراء عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات داخل الوزارة من طرف واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل في الطرف المقابل، في الرابع من الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية التسليم جاءت استجابة لمكاتبات ديوان المحاسبة، ووزارة العمل والتأهيل بالوفاق بشأن اختصاص وزارة العمل الأصيل بتنظيم شؤون الوظيفة العامة، على حد قولها.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق قد أحالت الشهر الماضي مرتبات ديسمبر من العام الماضي لمصرف ليبيا المركزي، حيث تضمنت ما يزيد عن 60,000 مرتب جديد موزعة على 280 جهة ووحدة إدارية.

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