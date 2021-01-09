“البعثة” تُجدّد دعمها للجنة “5+5”.. وتدعو لإخراج المرتزقة

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وفريق العمل الأمني الدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت البعثة إن رؤساء المجموعة العمل الأمنية “SWG” لليبيا، مُمثّلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”، قد عقدوا اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا، وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة.

وجددت مجموعة العمل الخاصة دعوتها لجميع الأطراف؛ للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين “أبو قرين وسرت”، وكذلك الإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب”، بحسب ما ورد في بيان البعثة.

من جهتها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، والتقدم المحرز، حتى الآن، نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة، التي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير بناء الثقة، فضلاً عن استئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط؛ وكذلك التوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.

وكرّرت البعثة “دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، بشكل آمن وسريع، إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس “كورونا”.

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