عقيلة صالح: لم نرسل مبعوثاً شخصياً إلى تركيا

نفى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إرساله مبعوثًا شخصيًا إلى تركيا، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يتلقى الأوامر من أي جهة، حسب وصفه.

وأصدر المجلس بيانًا نفى فيه تصريحات متلفزة، أدلى بها “باكير اتاجان” عضو الحزب الحاكم في تركيا، حول إرسال “عقيلة صالح” لمبعوث شخصي إلى أنقرة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنهم يعملون من أجل أمن واستقرار ليبيا، وليس لديهم ما يخفونه عن الليبيين، مؤكدًا على أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأن أمن واستقرار ليبيا هدف لن يحيد عنه المجلس.

وشدد “عقيلة” على أن “مجلس النواب لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية.

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