الشريف: المركز الوطني للمحفوظات يمثل الذاكرة الليبية وتراثها والحفاظ عليه وحمايته مسؤولية مجتمعية

ليبيا – رأى إبراهيم الشريف الباحث بشعبة الوثائق بالمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية أن هذا الصرح يعد منارة ثقافية وتوعوية، كما يمثل الذاكرة الليبية وتراثها التاريخي وهويتها الوطنية، والحفاظ عليه وحمايته مسؤولية مجتمعية.

الشريف لفت وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أنه جهة غير ربحية بل يتحمل أكثر من نصف تكلفة المطبوعات والمؤلفات لإتاحتها للباحثين والقراء.

وأضاف”الجدل حول الأرض التي أُقيم عليها المركز ليس وليد اللحظة، بل هو متجدد مع هيئة الأوقاف رغم بتّ وزارة العدل في النظام السابق في هذه القضية، وتوسطت الحكومة عام 2016 لتسويته، لكننا فوجئنا بإعادة فتحه مؤخراً”.

كما اختتم حديثه مناشداً المؤرخين والكتاب والمهتمين بذاكرة الوطن خاصة، والليبيين عامة، الالتفاف حول المركز لما يمثله من تراث تاريخي وهوية ليبية وطنية ومرجعية للأجيال المقبلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية