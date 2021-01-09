اوغلو: تركيا مستمرة في دعم المساعي السياسية لحل أزمات شرق المتوسط وليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عام 2020 شهد تراجعا في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقف بعض الدول الأعضاء، معربا عن أمله في فتح صفحة جديدة بينهما.

جاء ذلك خلال كلمته، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، عقب عقدهما لقاء ثنائيا بالعاصمة مدريد بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكد على وجود الكثير من الفرص المهمة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد في شتى المجالات.

كما شدد على أهمية استغلال الفرص المتوفرة من أجل بدء عملية الحوار بين بلاده واليونان، مؤكدا استعداد تركيا الدائم للحوار دون شروط مسبقة، وأنه السبيل الوحيد لتخفيف التوترات وحل الخلافات.

وأوضح الوزير التركي أنه تناول مع نظيرته الإسبانية عددا من الملفات الإقليمية مثل ليبيا وشرق المتوسط، وأفريقيا، وفنزويلا، مؤكدا على استمرار بلاده في دعم المساعي السياسية الرامية لحل الأزمات التي تواجهها.