البعثة تجدد دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي

ليبيا – قالت البعثة الإممية لدى ليبيا إنه في 6 يناير ، عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الأمنية لليبيا ، ممثلة في الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة والبعثة اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الوضع الأمني ​​في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

البعثة أشارت في بيان لها اليوم السبت إلى أن مجموعة العمل الخاصة جددت دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار ، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو غرين وسرت ، وكذلك الإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة التي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة.

واعتبرت أن ذلك يأتي كجزء من تدابير بناء الثقة الأوسع لاستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا و الاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط وكذلك التوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت البترولية.

كما كررت البعثة دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس كورونا.

وتطرق بيان البعثة إلى تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020 والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء عنصر رصد كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدةً في بيانها أنها تتوقع نشر قوة محدودة عدد المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين ، لاستكمال المراقبين الليبيين المنتشرين من قبل 5 + 5.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية