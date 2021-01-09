اوحيدة: حماية صناديق الانتخاب أهم من إجراءات العملية الانتخابية

أكد عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة أن حماية صناديق الانتخابات أهم من كل إجراءات العملية الانتخابية.

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وحذر دومه في تغريدة له بموقع “تويتر” من “خطر التزوير في الانتخابات البلدية حي الاندلس والسواني”.

من جانبه نفى الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية باسم المودي صحة الأخبار المتداولة عن إيقاف الانتخابات في بلدياتي حي الأندلس وسواني بن آدم وبين في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أنهم شرعوا في عملية فرز الأصوات، مشيرا إلى أن الطعون تقدم بعد إعلان النتائج المبدئية وفق القانون.