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اوحيدة: حماية صناديق الانتخاب أهم من إجراءات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة أن حماية صناديق الانتخابات أهم من كل إجراءات العملية الانتخابية.

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وحذر دومه في تغريدة له بموقع “تويتر” من “خطر التزوير في الانتخابات البلدية حي الاندلس والسواني”.

من جانبه نفى الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية باسم المودي صحة الأخبار المتداولة عن إيقاف الانتخابات في بلدياتي حي الأندلس وسواني بن آدم وبين في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أنهم شرعوا في عملية فرز الأصوات، مشيرا إلى أن الطعون تقدم بعد إعلان النتائج المبدئية وفق القانون.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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