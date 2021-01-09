المرصد السوري: استياء متصاعد في صفوف المرتزقة بليبيا لأسباب مالية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن حالة من الاستياء الكبير تسود المرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة المتبقين في الأراضي الليبية، بسبب تأخر رواتبهم.

وذكر المرصد السوري، في بيان له ، أن حالة الاستياء المتصاعد بين المرتزقة تأتي في الوقت الذي يواصل قادة الفصائل الاحتيال على العناصر مادياً، عبر المتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها، فضلاً عن التأخير بتسليمهم إياها.

ونقل المرصد عن مصادر، أن عملية الاحتيال تشمل جميع المقاتلين، إلا أن المقاتلين التركمان يعاملون معاملة جيدة نسبياً عن تلك التي يعامل بها المقاتل الغير توركماني من قبل القادة التركمان.

وبين، أنه يتم اقتطاع 500 دولار من الراتب الشهري للمقاتل التركماني مقابل اقتطاع مبلغ مضاعف من المقاتل الغير تركماني، علماً أن الراتب الشهري لكل مقاتل يبلغ نحو 2000 دولار وفقاً للاتفاق مع الأتراك.

وأوضح البيان أن عملية الاحتيال تتركز في معظم فصائل المرتزقة، إلا أن أبرزها هي فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم ولواء السمرقند ولواء الشمال وجيش الإسلام.

ولفت إلى أنه لم ترد أي معلومات حتى اللحظة حول مصير المرتزقة في ليبيا حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سورية يوم أمس، إلا أن أحد لم يعد على الرغم من انتهاء دورهم الفعلي هناك في ظل التوافق الليبي – الليبي.

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