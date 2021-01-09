المرصد السوري: استمرار احتيال قادة الفصائل على المرتزقة في ليبيا

كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن معلومات جديدة حول قضية المرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة الذين لا يزالون متواجدين على الأراضي الليبية، تزامنًا مع استمرار قادة الفصائل في الاحتيال على العناصر مادياً، من خلال المتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها، والتأخير بتسليمهم إياها.

وأشار المرصد في أحدث تقاريره إلى أن قضية الاحتيال تشمل جميع المقاتلين، إلا أن المقاتلين التركمان يعاملون معاملة جيدة نسبياً بتلك التي يعامل بها المقاتل غير التركماني من قبل القادة التركمان.

وأضاف: “على سبيل المثال يتم اقتطاع 500 دولار من الراتب الشهري للمقاتل التركماني مقابل اقتطاع مبلغ مضاعف من المقاتل الغير تركماني”.

وأكدت مصادر المرصد السوري أن الراتب الشهري لكل مقاتل يبلغ حوالي 2000 دولار وفقاً للاتفاق مع الأتراك.

يذكر أن عملية الاحتيال تطال معظم الفصائل، إلا أن أبرزها هي فصائل “فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم ولواء السمرقند ولواء الشمال وجيش الإسلام”.

ولم ترد أي معلومات حول مستقبل المرتزقة في ليبيا، حيث كان المقرر أن تعود دفعة منهم إلى سوريا يوم أمس، إلا أن أحدًا لم يعد على الرغم من انتهاء دورهم هناك عقب الإعلان عن التوافق “الليبي – الليبي”.

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