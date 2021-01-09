بالصور.. حفتر يزور معرض بنغازي للكتب

زار قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، معرض بنغازي للكتب الذي أقيم بمشاركة غالبية دور النشر والمكاتب في المدينة.

وقالت «صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية»، في بيان اليوم، إن الزيارة تأتي «دعماً من المشير حفتر للحركة الثقافية في البلاد».

وبحسب البيان، اطلع حفتر خلال الزيارة على معظم الكتب بأجنحة دور النشر المختلفة، مؤكداً أهمية هذه الأنشطة في «تنوير العقول ومحاربة الأفكار الضالة التي تستهدف شباب الوطن وتجرهم إلى مصير مجهول».

في سياق متصل شاركت جامعة بنغازي في معرض الكتاب، بجناحين أحدهما للإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر، والآخر لمركز البحوث والاستشارات.

يذكر أن معرض الكتاب كان تحت إشراف هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني وبدعم من إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، واستمر لأكثر من عشرة أيام. وعرضت فيه الكثير من الكتب في شتي العلوم والمعارف.

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