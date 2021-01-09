السفارة الليبية بمدريد تحذر جاليتها من مغادرة البيوت إلا للضرورة

أهابت السفارة الليبية بمدريد بالجالية الليبية بعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى.

وحذرت السفارة من العاصفة الثلجية التي تواجهها المدينة، مجددة الإعلان عن رقم الطواري مؤكدة أنه يعمل على مدار ال 24 ساعة في حالة أي حدث.

ولفتت السفارة إلى أن مدريد تواجه أكبر عاصفة ثلجية منذ 2012، وأن هناك أكثر من 500 سيارة عالقة منذ ليلة أمس، مشيرة إلى إنزال الوحدة العسكرية في المدينة للنجدة لإنقاذ العالقين.

كما نوهت السفارة إلى أن حكومة مدريد حذرت من مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

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