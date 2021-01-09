اللجنة الاستشارية تناقش الأحد والأربعاء آلية اختيار السلطة التنفيذية وترتيبات الانتخابات

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأن اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سترأسه المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز سيناقش إنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلافات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأوضحت المصادر أن البعثة الأممية أبلغت أعضاء اللجنة الاستشارية بعقد اجتماع اللجنة القانونية افتراضيًا، غدا الأحد، فيما يعقد اجتماع اللجنة الاستشارية، الأربعاء، حضوريا في جنيف بين الأطراف المشاركين.

وأشار المصدر، إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سترأسه المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، سيناقش إنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلافات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

فيما يناقش اجتماع اللجنة القانونية الرابع، والذي سيعقد افتراضيًا، مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وتسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف نوفمبر الماضي.

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