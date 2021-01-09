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لينو: مقترحات اللجنة الإستشارية بشأن إختيار رئيس الحكومة مازالت قيد التداول وغير قابلة للنشر

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب المنشق محمد لينو أنه تم اختيار اللجنة الاستشارية من 18 عضو حيث قدمت عبر تطبيق”الزوم” خلال أكثر من جلستين مقترحات لاقت تحاوب كبير مما شجع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لعقد لقاء مباشر ما بين الأعضاء بناءً على طلبهم.

لينو تحفظ خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد على نشر المقترحات، مبيناً أنها مازالت قيد التداول وغير قابلة للنشر لكنها عبارة عن أفكار نيرة وبناءه فيها تجاوب من الأعضاء وسيتم عرضها على لجنة الـ 75 ليتم التوافق بحسب قوله.

وأشار إلى أن صلب مهام اللجنة هو مناقشة المقترحات وتجاوز العقوبات للوصول لأكبر قدر من الوفاق وعرضها بعد ذلك على لجنة الـ75 لتنال الإعتماد والرضا واختيار السلطة التنفيذية.

كما أردف:”نحن متفائلين وليدنا أمل ونحن متجهين لجنيف للوصول لحل، لجنة الـ 18 أي الإستشارية ليست بديلة عن لجنة الـ75 بل تحاول حل المعوقات والانسداد الذي حصل في هذه اللجنة من أجل الوصول لحل وإختيار السلطة التنفيذية”.

واعتبر أن المشكلة في ليبيا ليست داخلية لكن بسبب وجود أطراف خارجية واقليمية ودولية أدى لحدوث مشكلة مركبة، منوهاً إلى أن البعثة قطعت مشوار جيد ووصلت لتوافقات جيدة بالخصوص.

لينو قال إن هناك تقدم كبير وتغير واضح في المواقف بما يتعلق بالشأن الداخلي، معتبراً أن ما حدث داخل ملتقى الحوار ليس تحدي بقدر ماهو مخاوف فكل الأطراف لديها مخاوف من بعضها البعض لكن المشهد حالياً يظهر به نوع من التقارب في وجهات النظر وفقاً لحديثه.

وفي ختام حديثه بيّن أن ما سيتم التوصل له في اجتماع اللجنة الإستشارية بجنيف سينال رضا الاغلبية بالتالي يسيتم تمريره دون إلزام بل بالتوافق، مضيفاً:”الغلط الذ وقع به الجميع هو تحديد نسبة التوافق ب75 لأنها نسبة عالية وصعبة المنال خاصة في ظل وجود أطراف خرجت من حرب وهذه المعضلة في الوصول لحل”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياخروف يامتخلف عقليا ابسط قواعد الديمقراطية احترام ارادة الشعب الذى اختار نوابه بنصاب قانونى عبدالله الثنى رئيسا للحكومة وهو شخصية مدنية ولا يجوز عزله الا بنصاب قانونى من نواب الشعب ولايجوز لشوية خرفات اختارتهم الامريكية الميبونة ان تجعلهم ممثلين عن الشعب واى اختيار لهم فهو باطل فمن سيحترم اى اتفاق جديد وللاتفاق السابق فى الصخيرات لم ينفذ منه شئ وفشل ولن تعرف ليبيا الامن والامان الا بحرق اوكار الاخوان وفكرهم الضال انظر الى تونس ماذا يفعل الخوان يتحالفون مع الشبطان مع حزب كلب تونس الفاسد باعترافهم فالخوان لايهمهم سوى البقاء فى السلطة على اشلاء الشعب الليبى وسيفسدوا اى اتفاق ولا حل معهم سوى الحل المصرى السودانى

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