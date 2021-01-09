اكتشاف 4 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية جديدة بترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث عن المفقودين والتعرف عليهم، اليوم السبت، عن انتشال رفات 4 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية جديدة تبعد حوالي 120 مترًا عن المواقع الأولى.

«هيئة البحث عن المفقودين»: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العمل لايزال جارٍ على باقي البلاغات لاستكشافها.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أن الفرق التابعة لها تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة بمنطقة مشروع الربط 2 بمدينة ترهونة.

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