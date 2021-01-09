الوطني لمكافحة الأمراض يتعهد باستمرار دعم مرافق الخدمات الصحية

تعهد منسق برامج الرصد وعدد من أعضاء إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بمواصلة الدعم الفني والتقني المقدم من المركز لكوادر المرافق التابعة للخدمات الصحية في المناطق.

جاء ذلك خلال زيارة أداها أعضاء إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لبلدية الزاوية الجنوب، في إطار متابعة أنشطة فرق الرصد بالبلديات، حيث تم الاتفاق على جمع البيانات وإرسالها بصورة منتظمة لإدارة الرصد، حسبما نقلت وكالة الغيمة الإخبارية.

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