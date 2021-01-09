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سرت تدخل فى إظلام تام نتيجة أعطال فنية شرق المدينة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 دخلت منطقة سرت فى إظلام تام، منذ الساعة الحادية عشرة ليل الجمعة.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، إلى «بوابة الوسط»، إن الإظلام مستمر بسبب مشكلة خروج الشبكة عن الخدمة بعد حدوث عطل فنى بمنطقة البريقة شرق سرت.

وبسبب دخول المدينة فى إظلام تام مند الليلة الماضية، توقفت خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت ومنظومة المصارف ومعاملات التسديد لبطاقات المواطنين بالتعامل مع الأسواق والمحال التجارية.

يأتي ذلك فضلا عن الأزمات المعتادة من شح السيولة والوقود ونقص الإمكانيات لقسم العزل بسرت وتفشى وباء كورونا وتوقف الدراسة بجامعة سرت.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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