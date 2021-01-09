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الشرطة الإنجليزية تستنفر بسبب “حبة بطاطا”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت امرأة بريطانيا أثناء سيرها مع كلبها في أحد الحقول الموحلة الواقعة بالقرب من قرية وينالتون في شرق إنجلترا بوجود بقايا بشرية الأمر الذي دفعها لالتقاط صورة لها وإرسالها للشرطة.

وعلى الفور استجابت الشرطة للبلاغ، وقامت بإرسال فريق من الخبراء والكلاب البوليسية إلى مكان الحادث، حيث باشروا البحث في المكان الذي حددته المرأة.

واكتشفت الشرطة أنّ البقايا التي شكت بها المرأة ليست سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبها، وأكدّت عدم وجود أي بقايا بشرية في المنطقة.

وشكرت الشرطة الإنجليزية المرأة على فطنتها، وقالت إنّها قدمت البلاغ بمجرد شكها بوجود بقايا بشرية دون أن تقترب منها، وهذا أمر صحيح ويجب أن يقوم به أي مواطن في حال وجد نفسه في موقفٍ مماثلٍ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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