الشرطة الإنجليزية تستنفر بسبب “حبة بطاطا”

تفاجأت امرأة بريطانيا أثناء سيرها مع كلبها في أحد الحقول الموحلة الواقعة بالقرب من قرية وينالتون في شرق إنجلترا بوجود بقايا بشرية الأمر الذي دفعها لالتقاط صورة لها وإرسالها للشرطة.

وعلى الفور استجابت الشرطة للبلاغ، وقامت بإرسال فريق من الخبراء والكلاب البوليسية إلى مكان الحادث، حيث باشروا البحث في المكان الذي حددته المرأة.

واكتشفت الشرطة أنّ البقايا التي شكت بها المرأة ليست سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبها، وأكدّت عدم وجود أي بقايا بشرية في المنطقة.

وشكرت الشرطة الإنجليزية المرأة على فطنتها، وقالت إنّها قدمت البلاغ بمجرد شكها بوجود بقايا بشرية دون أن تقترب منها، وهذا أمر صحيح ويجب أن يقوم به أي مواطن في حال وجد نفسه في موقفٍ مماثلٍ.

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