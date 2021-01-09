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الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: مشاركة مؤسساتنا في إعادة بناء ليبيا مهمة ضرورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع سفير تونس في ليبيا الأسعد العجيلي وعدد من ممثلي الاتحاد، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين والمعوقات التي تحول دون مزيد من تطويره.

وأعرب ممثلو الاتحاد عن أملهم في أن تتواصل السلطات التونسية والليبية لتجاوزها في أقرب وقت بما يساهم في الارتقاء بالتعاون على مستوى التبادل التجاري والاستثمار المشترك.

وأكد ممثلو الاتحاد على أهمية مشاركة المؤسسات التونسية في إعادة بناء ليبيا.

وتناول اللقاء جملة من المسائل الأخرى من بينها النقل وتسهيل المعاملات والإجراءات من الجانبين، كما تم التطرق لمستحقات المصحات الخاصة التونسية.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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