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باحث في الشأن التركي: ما أثاره “أتاجان” حول “عقيلة صالح” هدفه شق الصف الليبي وبث الفتن

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن تركيا تلقت هزائم فادحة في ليبيا على يد الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي الذين عملوا على مواجهه الغزو التركي وصد أطماع أنقرة في الداخل الليبي.

وانتقد “الديهي” خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، ما أثاره عضو الحزب الحاكم في تركيا “باكير أتاجان” حول أن المستشار عقيلة صالح، ارسل مبعوثًا شخصيًا إلى أنقرة، للتسول وتلقي الأوامر، مؤكدا أنه لا شك في أن هذه التصريحات تأتي في إطار الطموح التركي بشق الصف الليبي وبث الفتن والأكاذيب في ليبيا وتهديد الأمن والاستقرار فضلا عن جهود أنقرة المستمرة في إشعال الصراع في الداخل الليبي.

وأضاف “الديهي” أن تصريح المستشار عقلية صالح اليوم ونفيه لهذه الأكاذيب تستهدف توضيح الحقائق لإتمام جميع المسارات السياسية لحل الأزمة الليبية، موضحا أن طموحات تركيا في ليبيا لن تتوقف برغم اتفاق وقف إطلاق النار الدائم فضلا عن الجهود الدولية التي تبذل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأشار “الديهي” إلى أن تصريحات “صالح” تحمل في طياتها العديد من الرسائل إلى الداخل الليبي وليس مجرد خبر نفي فقط وإنما تهدف للتأكيد على أن المخطط التركي مازال متواجد ويهدد الأمن والاستقرار الليبي، وأن البرلمان الليبي حريص على مصلحة الشعب ويعمل على خدمة الشعب وتحقيق طموحاته وأهدفه ولن يعمل لصالح مخططات أنقرة التخريبية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال إنه لم يتواصل مع تركيا عبر مبعوث خاص، نافياً ما تردد في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يمانع من التواصل معها أو مع الدول الفاعلة في الأزمة دون المساس بالثوابت الوطنية، على حد توصيفه.

وأضاف “صالح” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” اليوم السبت: “ننفي بشكل قاطع تواصلنا مع تركيا عبر مبعوث خاص بنا، ونحن لانتسول ولانتلقى أوامر من تركيا او غيرها” وفق قوله.

وأوضح رئيس البرلمان الليبي بقوله: “نعمل من اجل استقرار بلادنا وكل خطواتنا واضحة امام الشعب الليبي، ومصلحة الشعب فوق كل اعتبار وامن واستقرار ليييا هدفنا، ولن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة بالأزمة دون مساس بالسيادة والثوابت الوطنية”.

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الجيش الوطني تركيا عقيلة صالح مجلس النواب الليبي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حتي أنا الانسان والبعيد عن الساحه الليبيه ادركت أكاذيب وهذا التركي التاجان يبدو لأقل الناس فراسه انه شخص نذل وخسيس فدائما يكذب كلما استضافته قناة العربيه كذاب بواحه

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  • اتاجان اخر جنان واحد من خرفان اردوغان الخرفانه كلامه كل اكاذيب ساذجة جدا ومتناقضة وكل من يشاهده حتى المذيع يفطس من الضحط على تخلفه العقلى ولو كنت احاوره واعرف اسلوبه الساذج بالهروب من الاسئلة الموجهة له ليردد اسطوانة مشروخة غبية عن حفتر ويدعى انه امريكى الجنسية مع اكذوبة اخرى بوجود مرتزقة روس فكيف لامريكانى ان يستعين بالروس الا فى الرؤوس الخرفانة التى تكذب كذبتين عكس بعض والمضحك انه باكذوبة ادان تركيا نغسها دون ان بدرى تخيل هذا الخلل يقول ان ابنى حفتر فى تركيا يعكلان فى تجارة غير مشروعة اى انه يقول ان تركيا بلد متخلف لدرجة انه يتم انتهاك القانون من ابنى حفتر الذى يتمنى اردوغان الانتقام منه فكيف يحدث هذا الا اذا كان هذا الخروف لاسع ويحتاج علاج فى قرقارش فهو من نوعية محمود عبدللعزيز يحتاج شهادة معاملة اطفال واطلب من اى محاور ليبى معه يريد ان بجعله بزداد جنان ان يطلب منه ان يستخرج اردوغان شهادة اصلية لمؤهله الجامعى الذى قدم صورة مزورة لان اسمه غير مسجل اصلا فى كلية الاقتصاد جامعة مرمرة لسبب بسيط ان تاريخ تخرجه بصورة الشهادة المزورة يسبق انشاء الكلية بسنتين !!!!

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    • محمود عبدالعزيز واتاجان وجهان لعملة واحدة غبية جدا وتاثيرهم سلبى على من يعملوا لحسابه فالكذب الزائد عن الحد ينقلب على صاحبه بينما الكذب وسط كمية من الحقائق يمكن ان تؤثر ولكن من الغباء انكار الحقائق الدامغة حيث خرج خروف شركسى اخر ينكر المرتزقة وتصدى له محمود المصراتى بادلة قطعية مثل هذه العقليات الغبية لا تجدها الا فى الخرفان وغلاة الشيعة الذين يلطمون ويلبسون السواد اعتراضا على قضاء االله وقدره باستشهاد الحسين ولا راد لقضائه ولا يستطيع احد ان يغير امور غيبية نؤمن بها كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج

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