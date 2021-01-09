جمعية الهلال الأحمر بنغازي يحذّر من تداول كتاب مزور عنها

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نبّهت، جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، اليوم السبت، إلى نشر كتاب “مزور” يتم تداوله عنها بخصوص بداية العام الدراسي الجديد.

ووجه، مدير جمعية الهلال الأحمر، قيس مفتاح الفاخري، خطابًا اليوم إلى وزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” أكد فيه على أن الكتاب “مزور” و”غير صحيح”.

وجاء في الخطاب، ” السادة المحترمون بقطاع التربية والتعليم- بنغازي.. خلال اليومين الماضيين تم نشر كتاب عن جمعية الهلال الأحمر بنغازي بخصوص بداية العام الدراسي 2020-2021 وهذا الكتاب مزور وغير صحيح”.

وأكد الفاخري، على أن جمعية الهلال الأحمر ليس لها علاقة بإصدار التعليمات أو التوجيهات للوزارات والهيئات الحكومية، وإنها وفقا لقانونها تقوم بمساعدة هذه السلطات المحلية في أوقات السلم والحرب.

وقال الفاخري، “إن من قام بهذا الفعل غايته إثارة الفتنة والفوضى والكتاب المزور المشار إليه في الأصل هو کتاب تهنئة المتطوعين والعاملين بالجمعية بمرور 63 عاما على تأسيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، وليس كما تم التلاعب فيه”.

وأضاف، “نحمل من قام بتزوير هذا الكتاب ونشره في صفحات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية الكاملة لهذا الفعل، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الاجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء لحماية هذه المؤسسة من المزورين والعابثين بالقانون”.