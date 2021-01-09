منظمة حقوقية توجه هذه الدعوة لضحايا الانتهاكات

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في عموم البلاد إلى التواصل مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا وتقديم البلاغات إليها في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا وارتكبها أي من الأطراف في ليبيا، حكومية أو غير حكومية، منذ الأول من يناير 2016 إلى تاريخ اليوم، وذلك للتحقيق في هذه الإنتهاكات وتوثيقها من أجل المحاسبة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها أعدت نماذج بلاغات باللغة العربية، عن الانتهاكات المختلفة، مقتبسة من النماذج المعتمدة لدى الآليات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، المتضررين على كتابة التقارير باللغة العربية مؤكدة أنه لديها مترجمين داعية إياهم للمطالبة بالتحقيق وإجراء مقابلات معهم إلى جانب تقديم البلاغات والتراسل مع بعثة تقصي الحقائق على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وأشارت اللجنة إلى أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المنشأة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39 الدورة 43.