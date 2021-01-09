عقوب: قسم غسيل الكُلى الجديد في بنغازي سيوفر راحة كبيرة للمرضى

أخبار ليبيا24

قال، وزير الصحة بالحكومة الليبية ” المؤقتة” الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، إن افتتاح قسم غسيل الكُلى الجديد، بمركز الكُلى في بنغازي، سيكون له دور كبير في تقديم عمل ممتاز للمنظومة العاملة، مما سيوفر على راحة مرضى غسيل الكلى بشكل إيجابي.

ويعد القسم الجديد الأكبر من نوعه بكافة مناطق الشرق الليبي، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير وغرفة عناية فائقة بسعة 6 أسرة وغرفة عمليات.

وجاء افتتاح القسم بالشراكة مع عدة شركات ألمانية، وذلك لتقديم خدمات طبية بالقسم، إضافة إلى الشراكة في عدة مجالات طبية أخرى.

وأضاف وزير الصحة، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الوزارة طرحت من جهتها فكرة جديدة، وهي التنافس بين الشركات، حيث قمنا بإعطاء كل شركة جناح وكل شركة قامت بتركيب 50 جهازًا وبدأت بالعمل بشكل رسمي.

وختم عقوب، أن في ظل وجود قسم عناية متكامل وغرفة عمليات مجهزة؛ فهذا مؤشر على أن العمل في هذا القسم هو عمل بطريقة حديثة.