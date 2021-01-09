بسعة 100 سرير.. “عقوب” يفتتح مركز الكلى بنغازي برفقة وزراء الداخلية والتعليم والصناعة

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، مركز الكلي بنغازي بسعة سريرية تقدر (100) سرير مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وعدد “6” أسرة عمليات وعناية فائقة.

وبحسب منشور لإدارة الإعلام بوزارة الصحة الليبية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح أن افتتاح مركز الكلى يأتي وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة والتي تهدف إلي تقريب وتوطين الخدمة للمواطن داخل نطاق بلدية بنغازي وما جاورها.

رافق وزير الصحة في الافتتاح كل من وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ونائب رئيس الوزراء لشؤن الهيئات الدكتور عبدالرحمن لاحيرش، و نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ، بالإضافة الي حضور عميد بلدية بنغازي السيد صقر بوجواري ومسؤولي المرافق الصحية.

وذكر المنشور أن وزير الصحة وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية تفقدوا عقب قص شريط الافتتاح أقسام المركز ، للاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات و سير العمل بالمركز المجهز وفقا لأعلى مستوى، وتجول وزير الصحة في أقسام المركز وأروقته للاطلاع عن كثب على ما أنجز في هذا المرفق الاستراتيجي، حيث أبدى وزير الصحة ارتياحه لهذا الإنجاز، آملا أن يقدم الخدمات الأفضل لبلدية بنغازي .