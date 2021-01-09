مسؤول بالإطفاء: رجال الإطفاء حالوا دون وقوع كارثة كبيرة جراء اندلاع حريق محطة وقود البيفي

أخبار ليبيا24

قال مسؤول من غرفة عمليات الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية، إن الانفجار الذي حدث الجمعة بمحطة وقود “البيفي” في تاجوراء كاد أن يؤدي إلى كارثة في العاصمة الليبية طرابلس، لكن بفضل جهود رجال الإطفاء تمت السيطرة على الحريق.

وأوضح المسؤول، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن بداية اندلاع الحريق كانت في صهاريج نقل الوقود (الشاحنات) ومن ثم انتقلت إلى الخزانات الصغيرة السطحية التي تزود السيارات بالوقود، لافتاً إلى أنه تم تلقي البلاغ والانتقال فورًا إلى عين المكان.

وأضاف المسؤول، أن فرق الإطفاء العاملة بقسم طرابلس وعين زارة وتاجوراء وسوق الجمعة وجنزور، شاركوا في إخماد الحريق، قبل أن تصل السنة اللهب إلى الخزانات الكبيرة الرئيسية بالمحطة.

وأكد المسؤول، إن الانفجار لم يؤدي إلى سقوط قتلى أو أصابات حرجة.