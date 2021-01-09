حويلي: عقيلة صالح هو سبب عرقلة الحوار السياسي

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد القادر حويلي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هو سبب عرقلة الحوار السياسي حتى الآن، لأنه يريد أن يكون رئيسا للمجلس الرئاسي، ما يؤثر على نجاح الحوار.

واعتبر حويلي، أن الأوضاع على الأرض تشير إلى صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، ولكن ذلك ليس مستحيلا، منوها إلى أن ليبيا ستكون مستقرة في حالة هدنة؛ لأن المشروع العسكري انتهى، والمعركة القادمة لن تكون بين الليبيين، بل بين قوى دولية متدخلة تدخلا مباشرا على الأرض الليبية بحسب قوله.

وأعرب حويلي، عن تمنيه بأن يكون الشعب الليبي فهم الدرس من خلال التجارب الانتخابية التي حدثت بعد عام 2011، وألا يقاطع الانتخابات سواء بالترشح والاقتراع، ويختار الأفضل من حيث البرنامج والشخوص.

ولفت حويلي، إلى التفاهمات التركية المصرية، مؤكدا أن هناك تواصلا لم يتوقف بين البلدين، وأكيد لحل الأزمة الليبية يجب أن تكون هناك تفاهمات دولية بين مصر وتركيا وروسيا وفرنسا.

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