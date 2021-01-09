اجتماع لمناقشة اختصاصات مصلحة الطيران المدني وإدارة المطارات

عقدت اللجنة المكلفة من مصلحة المطارات بالحكومة الليبية اجتماعا برئاسة صالح الشتيوي رئيس المصلحة، لمناقشة تحديد اختصاصات مصلحة الطيران المدني، وإدارة المطارات للحد من التأثير السلبي على الأعمال المناطة بأمن وسلامة الطيران والنقل الجوي.

الاجتماع الذي عقد بمقر مصلحة المطارات في مدينة البيضاء، تم خلاله الاتفاق على زيارة مطار بنينا الدولي، وعقد اجتماع مع مصلحة الطيران المدني خلال الأسبوع الحالي، وتقديم تقرير لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالنتائج.

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