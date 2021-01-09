شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بدائرة توزيع السواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت سرقة 2300 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني ما أدى لدخول المنطقة في حالة إظلام لساعات

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك مسافة (1200) متر ضغط عالي على خط اتجاه الاصفاح من محطة 11/30 السوانى مما تسبب ذلك في خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة ودخول المنطقة فى حالة إظلام لساعات طويلة.

وأشارت الشركة إلى الاعتداء على خط اتجاه الدعم الالكترونى وسرقة أسلاك ضغط عالي من محطة الحشان (4) مسافة (600) متر وخروج نحو محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط ابوساق، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة (500) متر على محول العجيلى المتغدى من خط ضغط عالي اتجاه الفاندى من محطة الفرعية التقنية 2 بمنطقة الكريمية بدائرة توزيع السوانى التابعة لإدارة توزيع الجفارة .

وحذرت الشركة من تزايد عمليات سرقة ونهب مكوناتها بشكل ملحوظ خاصة بمنطقة الاصفاح.