شفاء 75 % من مصابي كورونا في ليبيا.. ونسبة وفيات “ضئيلة”

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلال تحديثه الأسبوعي، أكثر من 101 ألف حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا شفي منها أكثر من 75 ألف حالة بنسبة وصلت إلى 74 في المئة، وتوفي منهم أكثر من 1500 حالة بمعدل ضئيل وصل إلى 1.5 في المئة.

وذكر المركز في تقريره الأسبوعي أن العينات التي تم فحصها خلال الأسبوع تجاوزت 20 ألف عينة، 3 آلاف منها موجبة (2973 حالة جديدة و889 حالة مخالطة) أي بنسبة 15 في المئة.

كما سجل المركز أعلى نسبة إصابات جديدة بين المدن وأولها مدينة طرابلس بأكثر من ألف حالة ومدينة زليتن ثانية بـ202 حالات، ثم الماية بـ78، والرابعة جنزور بـ56 حالة.

أما عن حالات الوفاة فقد سجل المركز 86 حالة وفاة وتحتل مدينة طرابلس رأس السلم في أعداد الوفيات بتسجيلها خلال الأسبوع 38 حالة، تليها مصراتة بـ8 حالات ثم منطقة القربوللي بـ4 حالات وزليتن بـ3 حالات أي بنسبة أسبوعية وصلت إلى 2.8 في المئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية