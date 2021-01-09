شركة الكهرباء: سرقة 2300 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، مواصلة أعمال السرقة و النهب على مكونات الشبكة الكهربائية خاصة بمنطقة الأصفاح، مما تسبب في معاناة إضافية للشركة والمواطن.

وأوضحت الشركة، أن مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة (1200) متر ضغط عالي على خط اتجاه الأصفاح من محطة 11/30 السواني، مما تسبب في خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة ودخول المنطقة في ظلام لساعات طويلة .

كما أعلنت الشركة، أنه تم الاعتداء على خط اتجاه الدعم الإلكتروني وسرقة أسلاك ضغط عالي من محطة الحشان (4) مسافة (600) متر وخروج نحو محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط ابوساق ، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة (500) متر على محول العجيلي المتغدب من خط ضغط عالي اتجاه الفاندي من محطة الفرعية التقنية 2 بمنطقة الكريمية بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

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