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صوان: عشرات الآلاف من الليبيين ينتسبون لحزب العدالة والبناء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

زعم، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد صوان، إن ينتسب له عشرات الآلاف من الليبيين من كل ليبيا، وليس له لون أيديولوجي معين مثل ما يتداول البعض.

وقال، صوان، في جلسة حوارية قبل أيام، إن “حزب العدالة والبناء تعرض لحملات إعلامية كثيرة بسبب وجوده وحيدا في الساحة، بالتزامن مع ازياد الصراع والانقسام، وتلاشي أغلب القوى السياسية في ظروف صعبة”.

وأضاف، أن “ما يدور في الإعلام الكثير منه مع الأسف غير مبني على الحقائق، وهناك وسط ظروف هذه الأزمة الخانقة من يبحث عن شمّاعة يعلق عليها”.

ورأي صوان، أن “أحد أسباب الأزمة في ليبيا هو أن التغيير الذي حصل كان بطريقة مسلحة غير سلمية أجبر عليها الليبيون، وبالتالي من الضروري أن تكون له ارتدادات وجوانب سلبية”.

وقال، “يحسب لحزب العدالة والبناء أنه بقي في الساحة صامدًا مصرًّا على تأكيد فكرة الأحزاب والمجتمع المدني والتداول السلمي على السلطة وقبول الرأي الآخر”، لافتًا إلى أن هذا الأمر “له ضريبة لازلنا ندفعها، لنؤكد للعالم والليبيين أننا مصرون على ترسيخ الأحزاب والعملية السياسية الديموقراطية، نحن مصرون على هذا النموذج مهما كانت التحديات”.

وأضاف، “كنّا من داخل ليبيا رغم الصعوبات حريصين على استمرار المسار السياسي، وألا نرجع للاستبداد، ألا نرجع للديكتاتورية والحكم العسكري؛ صحيح أننا لم نحقق ما نصبوا إليه حتى الآن، لكننا نعتقد أن العربة ما زالت على السكة، وأنه بالإمكان إصلاح الوضع”.

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جماعة الإخوان المسلمين حزب العدالة والبناء ليبيا محمد صوان

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تعليقات

  • هههه حزب كلاب الناتو والاتراك الانجاس خوارج العصر…تحشموا على وجوهكم وهاجروا لاسيادكم الناتو والاتراك >>>انجاس النجمة والهلال شعار الهة الجاهلية يا حيوانات

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  • وقبول الرأي الآخر شئ لا يوجد في ليبيا والادعاء به مجافة للحقيقه فأغتيال مفتاح أبوزيد وعبد السلامالمسماري وحنان البرعصي عجوز برقه وآخرون قبلها وسيكون هناك بعدها وهو دليل علي تغييب الرآي الآخر بأخس وسيله وهي القتل وأنا هنا لا أتهم بأحد بعينه لا الأخوان ولا غيرهم بأغتيالهم لأنه لا علم لي بذلك ولكن ذكري لهذه الحوادث لأدلل بها أن في ليبيا لا يوجد هناك شئ اسمه قبول الرأي الآخر

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  • كان الواجب إجراء انتخابات في حزب العدالة والبناء . لكن السيد صوان احتال على ذلك وجند مجموعة مرتزقة لمنع من يريد منافسته في المنصب ، ووجود الحزب هو حرص على السلطة وليس من باب التداول عليها ، فالتداول يعني أن من يخسر الانتخابات يسلم بالنتائج . أما صوان وحزبه وتياره فقد رفضوا تلك النتائج ، فكانت فجر ليبيا الذي دمر بلادنا واشعل فيها النار إلى الآن . وعسكرة الدولة والاستبداد الذي يتخيله لا وجود له إلا في الأيام الأولى للثورة عام 69 ثم توالى على حكم ليبيا وزراء معظمهم مدنيين وبعضهم عسكريين ، منهم عمر المحيشي وبشير هوادي وعبد السلام جلود وغيرهم . ثم تنحى العسكريين عن الحكم وتداوله بشكل سلمي مواطنين ليبيين مدنيين ، نختلف معهم أحيانا أو لا . موضوع آخر . لكن لا وجود لحكم عسكري أبدا أيها الواهم .

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  • كلمة القذافي ممنوع من العرض ـ كلام صحيح ـ يطمعوا فالاعداء في ثروات الشعب الليبيي

    youtube.com/watch?v=dtKvVHDOPV8

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