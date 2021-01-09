صوان: عشرات الآلاف من الليبيين ينتسبون لحزب العدالة والبناء

أخبار ليبيا24

زعم، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد صوان، إن ينتسب له عشرات الآلاف من الليبيين من كل ليبيا، وليس له لون أيديولوجي معين مثل ما يتداول البعض.

وقال، صوان، في جلسة حوارية قبل أيام، إن “حزب العدالة والبناء تعرض لحملات إعلامية كثيرة بسبب وجوده وحيدا في الساحة، بالتزامن مع ازياد الصراع والانقسام، وتلاشي أغلب القوى السياسية في ظروف صعبة”.

وأضاف، أن “ما يدور في الإعلام الكثير منه مع الأسف غير مبني على الحقائق، وهناك وسط ظروف هذه الأزمة الخانقة من يبحث عن شمّاعة يعلق عليها”.

ورأي صوان، أن “أحد أسباب الأزمة في ليبيا هو أن التغيير الذي حصل كان بطريقة مسلحة غير سلمية أجبر عليها الليبيون، وبالتالي من الضروري أن تكون له ارتدادات وجوانب سلبية”.

وقال، “يحسب لحزب العدالة والبناء أنه بقي في الساحة صامدًا مصرًّا على تأكيد فكرة الأحزاب والمجتمع المدني والتداول السلمي على السلطة وقبول الرأي الآخر”، لافتًا إلى أن هذا الأمر “له ضريبة لازلنا ندفعها، لنؤكد للعالم والليبيين أننا مصرون على ترسيخ الأحزاب والعملية السياسية الديموقراطية، نحن مصرون على هذا النموذج مهما كانت التحديات”.

وأضاف، “كنّا من داخل ليبيا رغم الصعوبات حريصين على استمرار المسار السياسي، وألا نرجع للاستبداد، ألا نرجع للديكتاتورية والحكم العسكري؛ صحيح أننا لم نحقق ما نصبوا إليه حتى الآن، لكننا نعتقد أن العربة ما زالت على السكة، وأنه بالإمكان إصلاح الوضع”.