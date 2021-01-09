فرنسا تؤكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

أعلنت السفارة الفرنسية لدي ليبيا، السبت، أن بلادها تشارك البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021.

وأكدت السفارة الفرنسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على دعمها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية من ليبيا مع نزع سلاح المليشيات .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في بيان لها في وقت سابق اليوم السبت، أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدوا اجتماعا افتراضيا لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 “، مضيفة أن مجموعة العمل الأمنية قد جددت دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين الهيشة الجديدة وسرت، بالإضافة إلى إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24