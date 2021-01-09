بالصور.. وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد بداية العام الدراسي ببلدية ترهونة

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، صباح اليوم السبت، سير الدراسة ببلدية ترهونة، رفقة مراقب التعليم المكلف، ومدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة.

وشملت الزيارة مدرسة المجاهد عبدالصمد النعاس ومدرسة شهداء ترهونة ومدرسة الساقية والوادي للتعليم الأساسي، بحسب بيان للوزارة اليوم.

واطمأن الوكيل على توفر الكتاب المدرسي، لتلاميذ الصف الأول، والبدء في توزيعها عليهم، وكذلك توفر الكتب المدرسية لباقي المراحل وتوزيع الخطاطات والمقاعد وفق الاحتياج الفعلي للمدارس.

وأوضح للعاملين بالمراقبة أن صكوك الميزانية التشغيلية سيتم توزيعها على المدارس التابعة لبلدية ترهونة، لتتمكن المدارس من توفير احتياجاتها بشكل سريع ومباشر وأهمها معدات الوقاية ومواد التنظيف.

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