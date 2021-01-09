«العامة للكهرباء»: سرقة 2300 متر أسلاك بدائرة توزيع السواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 2300 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني .

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن أعمال السرقة والنهب على مكونات الشبكة الكهربائية تتواصل، بل ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة بمنطقة الأصفاح، مما تسبب في معاناة إضافية للشركة والمواطن.

وبحسب الشركة، قامت مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك مسافة 1200 متر ضغط عالٍ على خط اتجاه الأصفاح من محطة 11/30 السواني، مما تسبب في خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة ودخول المنطقة فى ظلام لساعات طويلة.

وأوضحت الشركة أنه تم أيضا الاعتداء على خط اتجاه الدعم الإلكتروني، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ من محطة الحشان 4 مسافة 600 متر، وخروج محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط ابوساق.

وأشارت إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 500 متر على محول العجيلى المتغذي من خط ضغط عالٍ اتجاه الفاندي، من محطة الفرعية التقنية 2 بمنطقة الكريمية بدائرة توزيع السوانى التابعة لإدارة توزيع الجفارة.