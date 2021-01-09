وزير الصحة يدشن المركزين الصحيين سيدي يونس وشبنة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – صحة
احتفل صباح اليوم السبت بافتتاح المركزين الصحيين سيدي يونس وشبنة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز.
وكانت البداية بافتتاح المركز الصحي سيدي يونس بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ، والممثل الخاص لمكتب اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى .
وافتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، رفقة ناصر الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي المركز الصحي شبنة بعد صيانته وتجهيزه واستئنافه لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين .
وقدم مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الشكر والتقدير لكل من ساهم في أعمال الصيانة والتجهيز ولكافة العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي والمرافق الصحية التابعة لها ولأهــالي المنطقة.
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والتطعيمات، كما يشتملان على عيادات للباطنة، وأمراض النساء ، و الأطفال، والجلدية و الأسنان، والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية، وغرف ملاحظة و إسعاف وغيار، و صيدلية.
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