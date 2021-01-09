وزير الصحة يدشن المركزين الصحيين سيدي يونس وشبنة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – صحة

احتفل صباح اليوم السبت بافتتاح المركزين الصحيين سيدي يونس وشبنة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز.

وكانت البداية بافتتاح المركز الصحي سيدي يونس بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ، والممثل الخاص لمكتب اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى .

وافتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، رفقة ناصر الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي المركز الصحي شبنة بعد صيانته وتجهيزه واستئنافه لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين .

وقدم مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الشكر والتقدير لكل من ساهم في أعمال الصيانة والتجهيز ولكافة العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي والمرافق الصحية التابعة لها ولأهــالي المنطقة.

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والتطعيمات، كما يشتملان على عيادات للباطنة، وأمراض النساء ، و الأطفال، والجلدية و الأسنان، والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية، وغرف ملاحظة و إسعاف وغيار، و صيدلية.