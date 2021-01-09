بالصور.. عقوب يفتتح مركزين صحيين في بنغازي

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، السبت، افتتاح المركزين الصحيين «سيدي يونس» و«شبنة»، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، بحضور وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، والممثل الخاص لمكتب «يونسيف» في ليبيا عبدالقادر موسى، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي.

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والتطعيمات، كما يشتملان عيادات للباطنة، وأمراض النساء، و الأطفال، والجلدية والأسنان، والتغذية، ومعملًا للتحاليل الطبية، وغرف ملاحظة و إسعاف وغيار، و صيدلية، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بنغازي بموقع «فيسبوك».

– استعدادات لإعادة افتتاح مركزين صحيين في بنغازي

وصاحب حفل الافتتاح، الذي حضره كذلك رئيس المجلس المحلي السلاوي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والعاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي وأعيان المنطقة، تقديم بعض الدروع وشهادات الشكر والتقدير.

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