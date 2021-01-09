“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا” تدعو ضحايا الانتهاكات لتوثيق بلاغاتهم لدى “البعثة الدولية”

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، منظمات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عموم البلاد إلى التواصل مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، وتقديم البلاغات إليها في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا وارتكبتها أي من الأطراف في ليبيا، حكومية أو غير حكومية، منذ الأول من يناير 2016 إلى تاريخ اليوم، وذلك للتحقيق في هذه الانتهاكات وتوثيقها من أجل المحاسبة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا.

وبحسب بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أعدت اللجنة نماذج بلاغات باللغة العربية، عن الانتهاكات المختلفة، مقتبسة من النماذج المعتمدة لدى الآليات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، داعية المتضررين لكتابة التقارير باللغة العربية ، حيث لدى اللجنة مترجمون للمطالبة بالتحقيق وعقد المقابلات معهم، إلى جانب تقديم البلاغات والتراسل مع بعثة تقصي الحقائق على البريد الإلكتروني ([email protected]).

ونصحت اللجنة، بتقديم البلاغات في أقرب فرصة ممكنة، حتى يتسنى للخبراء في البعثة دراستها والتواصل مع مقدمي البلاغات قبل انقضاء فترة التحقيق والدخول في مرحلة إعداد التقرير.