فرنسا تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أعلنت السفارة الفرنسية لدي ليبيا، السبت، أن بلادها تشارك البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021.

وأكدت السفارة الفرنسية في تغريدة لها في” تويتر” على دعمها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا ،وشددت السفارة، على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية من ليبيا مع نزع سلاح المليشيات.

تشارك 🇫🇷 مع @UNSMILibya في رئاسة المجموعة الأمنية في يناير 2021.

دعم لجنة 5+5🇱🇾 لتطبيق وقف اطلاق النار

مع التركيز على ضرورة:

– فتح الطريق الساحلي

– خروج القوات الأجنبية

– نزع سلاح المليشيات https://t.co/lGbaOsMLVO