ليبيا الان

فرنسا تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت السفارة الفرنسية لدي ليبيا، السبت، أن بلادها تشارك البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021.
وأكدت السفارة الفرنسية في تغريدة لها في” تويتر” على دعمها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا ،وشددت السفارة، على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية من ليبيا مع نزع سلاح المليشيات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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