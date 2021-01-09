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صحة الوفاق : لم يتم تسجيل حالات وفاة في حريق محطة وقود “البيفي”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، إن الوزارة لم تسجل أي حالات وفيات في حريق محطة وقود البيفي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الهاشمي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 –  اليوم السبت، أن عامل بنغلاديشي بالمحطة أصيب، وأصابته ليست خطيرة، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف انتقلت فوراً لعين المكان لتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الإسعافية .

يذكر أن حريقاً اندلع في محطة وقود البيفي في صهاريج نقل الوقود وخزانات تزويد السيارات بالوقود بالمحطة، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الاطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية.

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