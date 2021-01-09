وقفة احتجاجية لرجال الأمن بالواحات نتيجة تأخر قرار ترقيتهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم رجال الأمن بالواحات وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي جالو نتيجة تأخر قرار ترقيتهم منذ سنوات.

وناشد ضباط الشرطة بالواحات وأعضاء مديريتي أمن جالو وأوجلة- إجخرة، وجهاز الأمن الداخلي وفرع مصلحة الجوازات والجنسية وجهاز المعلومات والإحصاء وجهاز الهجرة غير الشرعية والشرطة الكهربائية وفرع الإدارة العامة للدعم المركزي، القائد العام للجيش ومجلس النواب والحكومة الليبية ووزير الداخلية بالقضاء على الفتن والتفرقة تحت مظلة وزارة الداخلية.

وأكد المحتجون في بيانهم – الذي أطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – على وجود شرخاً بين ضباط الشرف وضباط الكلية بالوزارة، مطالبين بتوحيد الصف ومنح الحقوق لهم أسوة بباقي الضباط التي تمنح لهم الترقيات بالرغم من صدور حكم بالمحكمة مسبقاً بمنحهم الترقية.

وأوضح الضباط، بأنهم لايرغبون الدخول في اعتصام وإيقاف العمل والسماح للمجرمين بالتحرك دون حسيب أو رقيب وخلق فوضى في البلاد، أملين من الجهات المعنية النظر في طلبهم وإصدار قرار بالترقية في الفترة القريبة القادمة.