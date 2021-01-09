وقفة احتجاجية لرجال الأمن بالواحات نتيجة تأخر قرار ترقيتهم

أخبار ليبيا 24 – خاص
نظم رجال الأمن بالواحات وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي جالو نتيجة تأخر قرار ترقيتهم منذ سنوات.
وناشد ضباط الشرطة بالواحات وأعضاء مديريتي أمن جالو وأوجلة- إجخرة، وجهاز الأمن الداخلي وفرع مصلحة الجوازات والجنسية وجهاز المعلومات والإحصاء وجهاز الهجرة غير الشرعية والشرطة الكهربائية وفرع الإدارة العامة للدعم المركزي، القائد العام للجيش ومجلس النواب والحكومة الليبية ووزير الداخلية بالقضاء على الفتن والتفرقة تحت مظلة وزارة الداخلية.
وأكد المحتجون في بيانهم – الذي أطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – على وجود شرخاً بين ضباط الشرف وضباط الكلية بالوزارة، مطالبين بتوحيد الصف ومنح الحقوق لهم أسوة بباقي الضباط التي تمنح لهم الترقيات بالرغم من صدور حكم بالمحكمة مسبقاً بمنحهم الترقية.
وأوضح الضباط، بأنهم لايرغبون الدخول في اعتصام وإيقاف العمل والسماح للمجرمين بالتحرك دون حسيب أو رقيب وخلق فوضى في البلاد، أملين من الجهات المعنية النظر في طلبهم وإصدار قرار بالترقية في الفترة القريبة القادمة.
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