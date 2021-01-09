السراج ووليامز يبحثان مستجدات الوضع الليبي في إيطاليا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، مع والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني وليامز.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس الرئاسي، تناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي، فيما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة بما أبداه “السراج” من التزام بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من انجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021 بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.