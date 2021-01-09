صالح : نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثاً شخصياً إلى العاصمة التركية أنقرة.

صالح فند ما ذكره المدعو ”باكير اتاجان” عضو الحزب الحاكم في تركيا على قناة العربية الحدث بأنه أرسل مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة للتسول وتلقي الأوامر.

وقال رئيس مجلس النواب “نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها”.

وأضاف ”نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا، وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول”، لافتًا إلى أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه“.

وأختتم تصريحه : ”لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية”.