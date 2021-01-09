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صالح : نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر 

نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثاً شخصياً إلى العاصمة التركية أنقرة.

صالح فند ما ذكره المدعو ”باكير اتاجان” عضو الحزب الحاكم في تركيا على قناة العربية الحدث بأنه أرسل مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة للتسول وتلقي الأوامر.

وقال رئيس مجلس النواب “نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها”.

وأضاف ”نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا، وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول”، لافتًا إلى أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه“.

وأختتم تصريحه : ”لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية”.

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  • طول عمركم رؤس عرب فلا جدك ولا اجداد البرقاويين عرفوا التوسل للعدو بل قاوموا جبروت ايطاليا 20 عام ولم يخضعوا لها رغم المغريات التي كانت تعرض فيهن علي من يطاوعها ويسير في ركابها فالتسول ولعق احذية المستعمر له أقليم عرف به قديما وحديثا ولكنه ليس برقه فلم يكتب التاريخ علي رموز برقه لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل التسول عطف العدو لكن غير برقه فعرق الجد يضرب في الحفيد ومن جده قديما ألتحف بعلم ايطاليا كعميل لها وخائن لليبيا فمن الطبيعي للحفيد ان يلتحف بعلم تركيا كعميل لها وخائن لليبيا

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