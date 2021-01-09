وزير الصحة بالحكومة الليبية يفتتح مركزين صحيين في بنغازي
افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب المركز الصحي سيدي يونس في بنغازي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز.
وحضر حفل الافتتاح الممثل الخاص لمكتب اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ورئيس المجلس المحلي السلاوي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والعاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي وأعيان المنطقة.
وقام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، رفقة ناصر الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي بافتتاح المركز الصحي شبنة بعد صيانته وتجهيزه واستئنافه تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، كما صاحب حفل الافتتاح تقديم بعض الدروع وشهادات الشكر والتقدير.
وقدم مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الشكر والتقدير لكل من ساهم في أعمال الصيانة والتجهيز ولكافة العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي والمرافق الصحية التابعة لها ولأهــالي المنطقة.
وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والتطعيمات، كما يشتملان على عيادات للباطنة، وأمراض النساء، والأطفال، والجلدية والأسنان، والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية، وغرف ملاحظة وإسعاف وغيار، وصيدلية.
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