وزير الصحة بالحكومة الليبية يفتتح مركزين صحيين في بنغازي

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب المركز الصحي سيدي يونس في بنغازي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز.

وحضر حفل الافتتاح الممثل الخاص لمكتب اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ورئيس المجلس المحلي السلاوي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والعاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي وأعيان المنطقة.

وقام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، رفقة ناصر الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي بافتتاح المركز الصحي شبنة بعد صيانته وتجهيزه واستئنافه تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، كما صاحب حفل الافتتاح تقديم بعض الدروع وشهادات الشكر والتقدير.

وقدم مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الشكر والتقدير لكل من ساهم في أعمال الصيانة والتجهيز ولكافة العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي والمرافق الصحية التابعة لها ولأهــالي المنطقة.

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، والتطعيمات، كما يشتملان على عيادات للباطنة، وأمراض النساء، والأطفال، والجلدية والأسنان، والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية، وغرف ملاحظة وإسعاف وغيار، وصيدلية.