كهرباء طرابلس تحذر من إظلام تام نتيجة سرقة الأسلاك

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذرت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس من دخول المنطقة في حالة إظلام لساعات طويلة نتيجة سرقة 2300 متر من أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني ما أدى إلى خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك مسافة (1200) متر ضغط عالي على خط اتجاه الاصفاح من المحطة، مشيرة ألى أن الاعتداء على خط اتجاه الدعم الإلكتروني وسرقة أسلاك ضغط عالي من محطة الحشان مسافة (600) متر وخروج نحو محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط ابوساق.

إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة (500) متر على محول العجيلى المتغدى من خط ضغط عالي اتجاه الفاندى من محطة الفرعية التقنية 2 بمنطقة الكريمية بدائرة توزيع السوانى التابعة لإدارة توزيع الجفارة .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء تزايد عمليات سرقة ونهب مكوناتها بشكل ملحوظ خاصة بمنطقة السواني مما سيؤدي إلى عملية إظلام تام .