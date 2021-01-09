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السراج ونورلاند يؤكدان ضرورة وقف التدخلات السلبية في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مستجدات الوضع في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، أن اللقاء “تناول ما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية، المسار العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على “ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وحتى تحقق المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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