ليبيا الان

تطورات المسار السياسي تجمع السراج ووليامز في روما

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.

وأضاف البيان أن وليامز رحبت بالتزام السراج بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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